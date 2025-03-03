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Zelikman
Министр торговли США заявил, что администрация Трампа не выделит Киеву никаких денег
По словам политика, украинской стороне необходимо пойти на мирные переговоры, чтобы рассчитывать на поддержку США.

Соединённые Штаты не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока страна участвует в конфликте с Российской Федерацией. Данное заявление в эфире Fox News сделал министр торговли Говард Латник, который находился в Белом доме на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. С его слов, требования украинского лидера были «нелепыми и неразумными», а сам Зеленский, судя по всему, не был заинтересован в достижении мира.

«Мы не будем давать гарантии безопасности стране, которая ведёт боевые действия против России. Это просто нелепо», — подчеркнул Латник.

Он также рассказал, что перед официальной частью встречи между Трампом и Зеленским состоялся 40-минутный разговор, который, по его словам, «вышел из-под контроля». Зеленский, по версии Латника, настаивал на своих требованиях, включая выплату репараций в размере 300 млрд долларов и предоставление гарантий безопасности со стороны Штатов, несмотря на продолжающийся конфликт.

«Зеленский не переставал повторять одно и то же: Я не пойду ни на какие уступки. Они должны покинуть мою землю. Я хочу репарации и гарантии безопасности, пока бои продолжаются», — отметил министр.

Требования, по его словам, были «нелепыми» и не соответствовали реальной ситуации. Латник также заявил, что Зеленский, судя по всему, не стремился к миру.

Ситуация достигла критической точки, когда Дональд Трамп, по словам Латника, заявил: «Я больше не могу выносить этот бред». Президент США дал понять, что выступает за мирное урегулирование, но если Зеленский не заинтересован в этом, то ему стоит «уехать домой и обдумать свои действия». Латник также добавил, что Трамп в резкой форме попросил Зеленского покинуть встречу, сказав что-то вроде: «Проваливай отсюда».

«Зеленскому нужно было услышать это напрямую от того, кто финансирует Украину: Мы не дадим вам денег, если вы не хотите мира», — подытожил министр.

Слова Латника ставят под сомнение перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона, если Киев не станет сговорчивее в плане мирных переговоров.

#россия #украина #сша #политика
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