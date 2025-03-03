По словам политика, украинской стороне необходимо пойти на мирные переговоры, чтобы рассчитывать на поддержку США.

Соединённые Штаты не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока страна участвует в конфликте с Российской Федерацией. Данное заявление в эфире Fox News сделал министр торговли Говард Латник, который находился в Белом доме на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. С его слов, требования украинского лидера были «нелепыми и неразумными», а сам Зеленский, судя по всему, не был заинтересован в достижении мира.

«Мы не будем давать гарантии безопасности стране, которая ведёт боевые действия против России. Это просто нелепо», — подчеркнул Латник.

Он также рассказал, что перед официальной частью встречи между Трампом и Зеленским состоялся 40-минутный разговор, который, по его словам, «вышел из-под контроля». Зеленский, по версии Латника, настаивал на своих требованиях, включая выплату репараций в размере 300 млрд долларов и предоставление гарантий безопасности со стороны Штатов, несмотря на продолжающийся конфликт.

«Зеленский не переставал повторять одно и то же: Я не пойду ни на какие уступки. Они должны покинуть мою землю. Я хочу репарации и гарантии безопасности, пока бои продолжаются», — отметил министр.

Требования, по его словам, были «нелепыми» и не соответствовали реальной ситуации. Латник также заявил, что Зеленский, судя по всему, не стремился к миру.

Ситуация достигла критической точки, когда Дональд Трамп, по словам Латника, заявил: «Я больше не могу выносить этот бред». Президент США дал понять, что выступает за мирное урегулирование, но если Зеленский не заинтересован в этом, то ему стоит «уехать домой и обдумать свои действия». Латник также добавил, что Трамп в резкой форме попросил Зеленского покинуть встречу, сказав что-то вроде: «Проваливай отсюда».

«Зеленскому нужно было услышать это напрямую от того, кто финансирует Украину: Мы не дадим вам денег, если вы не хотите мира», — подытожил министр.

Слова Латника ставят под сомнение перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона, если Киев не станет сговорчивее в плане мирных переговоров.