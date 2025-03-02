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Zelikman
Samsung представила свои среднебюджетные смартфоны Galaxy A56 5G, A36 5G и A26 5G
Старшая модель отличается улучшенными возможностями камер и процессором Exynos 1580

В преддверии конгресса Samsung представила свои последние телефоны среднего класса, среди которых выделяется Galaxy A56 5G. MWC (Mobile World Congress) не за горами. Это главное событие года в мире технологий смартфонов, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать множество интересных анонсов. 

Стоит отметить, что данный анонс не связан с MWC. Некоторые компании предпочитают представлять свои продукты непосредственно перед крупными мероприятиями. Серия Galaxy A представляет собой одну из самых производительных линеек среднего класса от Samsung, уступая лишь моделям FE. В текущем году Samsung представила три аппарата Galaxy A: A56 5G, A36 5G и A26 5G. 

Самой младшая модель Galaxy A26 5G будет обладать наименьшей производительностью среди представленных устройств. Как и другие представители линейки, Galaxy A26 5G будет оснащён набором инструментов на основе искусственного интеллекта, который компания называет Awesome Intelligence. Samsung акцентирует внимание на таких функциях, как Circle to Search, Object Eraser и фильтры с применением ИИ, а также других возможностях. Все телефоны серии A будут поддерживать данные функции.

Как и другие устройства линейки, Galaxy A26 5G будет оснащён One UI 7 на базе Android 15 сразу после покупки, что позволит пользователям оценить последние разработки Samsung. Что касается программной поддержки, Samsung гарантирует до шести лет обновлений основных функций и системы безопасности. Однако, формулировка «до шести лет» вызывает некоторые вопросы.

С точки зрения технических характеристик, Galaxy A26 оснащен FHD+ Super AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления 120 Гц. В плане быстродействия, телефон оснащён 6 ГБ оперативной памяти, что уже кажется недостаточным показателем для устройств среднего ценового сегмента. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Основная камера Galaxy S26 5G имеет разрешение 50 Мп и светосилу F1.8. В дополнение к ней идут 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп и предназначена для селфи. Среди прочих особенностей стоит отметить защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, а также систему безопасности Samsung Knox.

Что касается Galaxy A36 5G, он оборудован 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Важной особенностью дисплея является высокая пиковая яркость в 1200 нит. Это не рекордный показатель, но его вполне достаточно для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами. Аппаратная основа этого смартфона – чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Не стоит рассчитывать на выдающуюся производительность, однако, устройство обеспечит достойный уровень быстродействия для повседневных задач. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

Galaxy A36 5G получил аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 45 Вт. Что касается фотовозможностей, телефон оснащён основной камерой на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Макро-камера имеет разрешение 5 Мп, а фронтальная камера для селфи – 12 Мп.

Модель Galaxy A56 5G имеет общие черты с Galaxy A36 5G. Обе модели оснащены идентичным 6,7-дюймовым экраном с аналогичным разрешением, частотой обновления и пиковой яркостью в 1200 нит. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержка зарядки мощностью 45 Вт также перешли в старшую модель без изменений. Параметры фотокамер также идентичны. Ключевое различие заключается в вычислительной мощности. В Galaxy A56 5G установлен процессор Samsung Exynos 1580. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.

Samsung представляла инновационную функцию под названием Best Face, призванную решать проблему неудачных выражений лица на фотографиях. При активации Motion Photo, Best Face анализирует кадры, сделанные до нажатия кнопки спуска затвора, и автоматически выбирает момент, когда ваше лицо выглядит наиболее удачно, интегрируя его в финальное изображение. Эта уникальная возможность будет доступна исключительно на Galaxy A56 5G.

Galaxy A26 5G появится в продаже 28 марта по цене от 299,99 доллара, в единственном цвете Awesome Black. Модель Galaxy A36 5G будет доступна с 26 марта по цене от 399,99 доллара в трёх цветовых вариантах: Awesome Black, Awesome Lavender и Awesome Lime. Что касается Galaxy A56 5G, его стоимость начнётся от 499,99 доллара, а дата начала продаж запланирована на конец года. Информация о доступных цветах пока не разглашается.

#смартфоны #samsung #гаджеты #galaxy #a26 #a36 #a56
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