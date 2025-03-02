Устройство будет иметь одно из самых мощных встроенных GPU на рынке — Radeon 8060S

За последние месяцы компания GMKtec выпустила на рынок целую серию мини-ПК. Начиная с декабря, в продажу поступили модели K10, K11 и EVO-X1. Теперь же GMKtec анонсировала выход новой модели – EVO-X2, пока что только для китайского рынка. Однако, в дальнейшем его наверняка можно будет приобрести и за пределами Поднебесной.

Внешний вид EVO-X2 пока остаётся тайной, так как компания GMKtec его не раскрыла. Однако, производитель намекнул на значительный рост производительности по сравнению с EVO-X1, работающим на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Мини-ПК EVO-X2, как и Asus ROG Flow Z13 (2025), оснащён процессором Ryzen AI Max+ 395, основанным на архитектуре AMD Strix Halo. Благодаря этому, последняя разработка GMKtec получит 16 ядер на базе AMD Zen 5 и 32 потока. Максимальная частота чипа доходит до 5,1 ГГц. GMKtec также планирует выпустить версию мини-ПК с Ryzen AI Max+ Pro 395, единственным отличием которого станет поддержка оперативной памяти EEC.

Оба варианта процессора смогут работать с оперативной памятью LPDDR5X до 128 ГБ со скоростью 8000 МТ/с, а также с накопителями PCie 4.0. Ryzen AI Max+ 395 интегрирует графический процессор Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5. Информация о стоимости и дате выхода новинок от GMKtec пока не разглашается.