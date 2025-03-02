Она должен будет заменить собой модель EQE, но это произойдёт лишь в 2027 году

Mercedes-Benz начал дорожные испытания нового электрокара E-класса. По данным Carscoops, модель, которая появится в 2027 году, заменит не слишком успешный EQE и войдёт в состав классической линейки, где по-прежнему будут доступны автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Mercedes-Benz EQE был представлен в 2021 году, а в 2023-м новое поколение получила линейка E-класса с двигателями внутреннего сгорания: теперь в неё входят седан и универсалы, включая внедорожные версии. Из-за недостаточного спроса на EQE производитель решил пересмотреть свою стратегию. Согласно последним официальным данным, к 2027 году только 30% новых моделей компании будут полностью электрическими.

На данный момент, прототип грядущего электрического E-класса, замаскированный под текущий EQE, проходит испытания практически в открытом виде. Таким образом, делать выводы о будущих дизайнерских решениях пока преждевременно. Однако, основываясь на предварительных изображениях от производителя, новое поколение Mercedes-Benz E-класса будет отличаться более классическими пропорциями, с удлиненным капотом и выразительным задним выступом.

Кроме того, Mercedes-Benz активно тестирует ряд обновлённых кроссоверов, в том числе AMG-модификации топовых GLE и GLS. Ожидается, что все эти новинки будут представлены в 2025 году.