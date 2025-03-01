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Zelikman
Kia представила серию электромобилей PV5, которые будут доступны в виде минивэнов и фургонов
Новинки появятся на рынке во второй половине 2025 года.

Компания Kia представила новую линейку коммерческих электромобилей PV5, построенную на адаптированной версии платформы E-GMP. На данный момент заявлен только один электродвигатель, приводящий в движение передние колёса. Производитель предлагает три варианта аккумуляторных батарей и широкий выбор кузовных модификаций, предназначенных для различных сфер применения. Продажи PV5 на внутреннем рынке начнутся во второй половине текущего года, а в следующем году планируется экспорт на международные рынки.

Внешний вид новой серии Kia был частично раскрыт ранее, но сейчас компания продемонстрировала интерьер и разнообразные варианты использования платформы. Салон, отличающийся высокой степенью трансформации, имеет минималистичный дизайн, но оснащён мультимедийной системой с экранами диагональю 7 и 12,9 дюймов. Электромобилям обещают прочную отделку, широкий список опций, множество функциональных аксессуаров и большое количество мест для хранения мелких предметов.

Существующие версии PV5 охватывают как пассажирские, так и грузовые конфигурации. Для пассажирских моделей доступны трёхрядный минивэн и вариант с двумя рядами сидений и увеличенным багажным отделением. Грузовой вариант представляет собой цельнометаллический фургон, вместимость которого может превышать 5 кубических метров в зависимости от длины колёсной базы и высоты крыши.

В будущем Kia PV5 также будет доступен в виде шасси с одинарной кабиной, предназначенного для индивидуальной адаптации. Пассажирская модификация впоследствии получит премиальную бизнес-версию с улучшенной отделкой и расширенным набором опций. На начальном этапе все модели линейки будут оснащаться передним электромотором мощностью 163 лошадки с крутящим моментом 250 Нм. Для базовых коммерческих вариантов предусмотрена батарея на 43,3 кВт*ч, а в более дорогих комплектациях будут доступны аккумуляторы ёмкостью 51,5 или 71,2 кВт*ч, обеспечивающие запас хода до 400 км.

Ранее компания Kia представила свои последние разработки в сфере электромобилей для частного использования. Среди них семейство EV4, включающее седан и хэтчбек, а также концепт микрокроссовера EV2. Ожидается, что EV2 станет серийной моделью в следующем году и займёт место самого доступного электромобиля в модельном ряду бренда.

#автомобили #транспорт #рынок #kia #минивэны #фургон
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