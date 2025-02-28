Украинская сторона отказалась обсуждать прекращение огня, на почве чего между двумя лидерами возник конфликт.

На встрече в Белом доме президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украины. Трамп заявил, что достижение соглашения между сторонами неизбежно, однако, подчеркнул, что США не предоставят Украине гарантий безопасности.

«Мы все ждём быстрого окончания конфликта на Украине, но мы не говорим о гарантиях», — отметил американский лидер.

Зеленский, в свою очередь, высказался против идеи остановки огня, заявив, что Украина никогда не примет такого решения. При этом украинский президент перебил самого Дональда Трампа, который попытался возразить. Украинский президент также упомянул о сделке по редкоземельным металлам, подчеркнув, что это «ещё не всё».

В ходе встречи Трампу задали вопрос о его роли в урегулировании конфликта: является ли он посредником между Украиной и Россией или занимает сторону Киева. Трамп дал понять, что выступает в роли посредника и не намерен занимать чью-либо сторону.

«Это не война между США и Россией, это война России против Украины. Именно эти стороны должны сесть за стол переговоров, и тогда США, как сильнейший партнер, может присоединиться», — заявил после этого Зеленский.

Однако, Трамп подчеркнул, что Украина находится в невыгодном положении и не имеет права диктовать условия прекращения конфликта. «Либо вы пойдёте на сделку, либо США умывают руки», — заявил он, обращаясь к Зеленскому. Американский лидер также отметил, что проблемы Украины начинаются прямо сейчас, и выразил сомнение в способности Киева добиться успеха в текущей ситуации.

«Я знаю, что вы не выигрываете», — сказал Трамп.

Диалог между лидерами стал эмоциональным. Когда Зеленский попытался взять слово, Трамп резко прервал его, заявив, что он итак слишком много сказал. Украинский президент настаивал на том, что США должны играть более активную роль в поддержке Киева, однако, Трамп подчеркнул, что не намерен выступать в роли агрессивного посредника.

«Я должен наговорить ужасных вещей о Путине, а потом прийти к нему и сказать: Эй, Владимир, как там наша сделка? Это так не работает», — заявил он.

Трамп также выразил опасения, что действия Зеленского могут привести к эскалации конфликта.

«Вы играете с жизнями миллионов людей и рискуете развязать третью мировую войну», — предупредил он.

В ходе диалога стороны постоянно перебивали друг друга и нередко повышали голос. В результате Дональд Трамп обвинил украинского лидера в неуважении к Соединённым Штатам Америки и неготовности вести переговоры по заключению мира. Владимиру Зеленскому велели покинуть Белый дом и возвращаться после пересмотра своей позиции. Судя по последним сообщениям, соглашение по редкоземельным металлам также не будет подписано.