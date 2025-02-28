Продажи игровых видеокарт имеют лишь 8,7%. Данное направление не является приоритетным.

Компания Nvidia обнародовала финансовые результаты за последний квартал, заявив о беспрецедентной годовой выручке в размере 130,5 миллиарда долларов, что на внушительные 114% превосходит показатели предыдущего года. Такой скачок обусловлен повышенным интересом к ее чипам для искусственного интеллекта.

Несмотря на впечатляющий рост продаж, часть геймеров и компьютерных энтузиастов высказывают недовольство, считая, что их интересы ущемляются. Вызывает вопросы отсутствие подробностей относительно дефицита видеокарт RTX 5000-й серии, а также стратегии компании по преодолению этой проблемы.

Игровые графические процессоры традиционно являлись ключевым направлением для Nvidia, обеспечивая значительную долю её доходов до 2022 года. Однако, с появлением ChatGPT интерес к искусственному интеллекту значительно возрос, и многие технологические гиганты начали инвестировать значительные средства в оборудование, необходимое для обучения ИИ-моделей, в первую очередь, в ускорители для центров обработки данных, производимых Nvidia.

За три года подразделение Nvidia, занимающееся решениями для дата-центров, совершило существенный скачок. С 10,61 миллиарда долларов, что в районе 39,43% от общей выручки, в декабре 2021 года до 115,19 миллиарда долларов, составив 88,27% от объема продаж. В то же время, доходы от игровых видеокарт снизились с 12,46 миллиарда долларов — 46,31% от выручки, до 11,35 миллиарда долларов, что составляет всего 8,7%.

На фоне этих результатов, особенно в сегменте дата-центров, вызывает удивление наличие проблем с видеокартами RTX 5000-й серии. Помимо дефицита, вновь появилась проблема с оплавляющимся разъёмом питания RTX 5090. Также сообщается об урезанном количестве ROP, проблемах с BSOD и чёрным экраном.