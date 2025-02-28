Они смогут использовать технологии искусственного интеллекта и записывать привязанную машину в движении.

Ведущий мировой изготовитель электрокаров, компания BYD, заключила партнёрское соглашение с крупнейшим производителем дронов DJI, чтобы усовершенствовать интегрированную систему управления дронами.

Компания DJI контролирует около 70% мирового рынка беспилотников, предлагая как любительские модели, так и профессиональные решения. BYD, в свою очередь, обогнала Tesla по объёму продаж электромобилей в последнем квартале и является вторым по величине поставщиком аккумуляторов в мире.

Две компании-лидера планируют представить свою систему запуска дронов 2 марта. BYD уже опубликовала рекламный тизер, в котором говорится: «Запечатлейте каждый захватывающий момент вашего путешествия с помощью глаз, умеющих думать».

Утверждение подчёркивает, что дроны, интегрированные в автомобиль, будут задействованы для видеофиксации его передвижений или выполнения трюков с высоты птичьего полета. BYD уже имеет опыт в интеграции дронов, примером чему служит их премиальный внедорожник U8 Off-road Master Edition стоимостью более 150 000 долларов, который уже оснащён аналогичной системой. По словам BYD, опция дрона, предлагаемая с внедорожником U8, предназначена для улучшения осведомлённости водителя об окружающей обстановке и является логичным дополнением к внедорожнику, ориентированному на эксплуатацию в условиях бездорожья.

Тем не менее, сотрудничество с DJI призвано интегрировать дроновую систему в более доступные по цене модели BYD. Компания недавно представила свою систему автономного вождения под названием God's Eye. В отличие от FSD от Tesla, который только начал появляться в Китае, BYD планирует предлагать свою систему бесплатно с электромобилями.

Внедрение уникальных функций, таких как дроны DJI, может быть стратегией для увеличения доли рынка за счёт Tesla, которая недавно представила обновлённую Model Y в Китае. Это позволит автомобилям BYD стать ещё более привлекательными с точки зрения стоимости и функциональности.