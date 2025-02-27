В основном на это повлияли введённые Дональдом Трампом дополнительные пошлины

Аналитики IDC скорректировали прогноз для рынка персональных компьютеров, снизив ожидания на 2025 год и последующие периоды. Причиной тому стали американские пошлины на китайские товары и ослабление потребительского интереса. Несмотря на смешанные факторы, влияющие на индустрию, в 2025 году ожидается увеличение продаж ПК по сравнению с предыдущим годом, однако, темпы роста будут скромнее, чем предполагалось ранее.

Согласно прогнозам, в следующем году мировые поставки ПК достигнут 273 миллионов единиц, что на 3,7% больше, чем в 2024 году, но немного ниже предыдущих оценок IDC. Ожидается дальнейшее замедление роста рынка ПК, с темпами менее 1% в год до 2029 года. В то же время, спрос на рабочие станции, как ожидается, останется стабильным. Несмотря на оптимизм производителей относительно ПК с поддержкой ИИ, технология пока не получила широкого распространения, поэтому IDC прогнозирует более активное внедрение к 2026 году по мере развития технологий и экосистемы.

Продажи планшетов, вероятно, столкнутся с трудностями. Ожидается снижение поставок на 0,8% в 2025 году до 143,3 миллиона единиц, а затем постепенное сокращение до 141,6 миллиона к концу десятилетия, что в основном связано с насыщением рынка среди потребителей.

В 2025 году прогнозируется незначительное увеличение поставок персональных компьютеров и планшетов для потребительского сектора на 0,2%, достигая 236,7 миллиона штук. Однако, общий спрос остаётся невысоким из-за увеличения цен в Соединённых Штатах, обусловленного тарифами, и сложной экономической обстановкой в мире.