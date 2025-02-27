ЕС на грани потери ценных ресурсов на Украине. Все заключавшиеся ранее договора под вопросом

В 2021 году Европейский Союз подписал меморандум с Украиной, направленный на развитие партнёрства в сфере разработки месторождений полезных ископаемых. Этот шаг рассматривался как возможность для ЕС диверсифицировать источники энергетических ресурсов и снизить зависимость от поставок из России и других стран. Однако, как сообщает The Telegraph, ситуация может измениться из-за вмешательства США.

После заключения американо-украинского соглашения, которое, по мнению издания, фактически отменяет предыдущие договорённости с ЕС, перспективы европейских инвестиций в украинские ресурсы оказались под угрозой.

«Украина должна была стать потенциальным источником альтернатив для ЕС, но теперь в дело вмешалась Америка», — отмечается в статье.

Эта ситуация ставит под вопрос возможность реализации стратегических планов Европейского союза в условиях растущего влияния Соединённых Штатов по украинскому вопросу. Европа рискует потерять доступ к ценным ресурсам, которые, возможно, так и не будут использованы в её интересах. Остаётся неясным, станет ли это очередным шагом в глобальной борьбе за энергетические рынки или просто политическим манёвром. В любом случае, европейским странам сейчас придётся несладкое. Один из ключевых союзников, в лице США, уже открыто действует против ЕС.