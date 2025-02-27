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Zelikman
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
Также обновление улучшает производительность в некоторых сценариях работы и добавляет новые функции в ряде игр

Владельцам видеокарт GeForce RTX 5000-й серии настоятельно рекомендуется установить свежий драйвер Nvidia Game Ready, выпущенный сегодня. Изначально выход этого драйвера ожидался чуть раньше, поскольку Nvidia анонсировала его для устранения повсеместных проблем с зависанием, затрагивающих RTX Blackwell.

Многие пользователи сообщали о появлении черного экрана после обновления до предыдущей версии драйвера, поддерживающей RTX 50. Даже после сброса настроек BIOS и других действий по устранению неполадок, изображение на экране часто не восстанавливалось.

Новый драйвер Game Ready версии 572.60 содержит ряд исправлений как для игр, так и для общей стабильности, включая исправление проблемы с черным экраном. Кроме того, были устранены такие недостатки, как подергивания в SteamVR на RTX 5000-й серии, внезапные сбои, проблемы со звуком, снижение производительности в некоторых сценариях и визуальные артефакты.

Значительным улучшением стало добавление NARAKA: Bladepoint в перечень игр, использующих DLSS 4. Это позволяет пользователям получить прирост в производительности и улучшенное качество изображения на видеокартах RTX. Согласно официальным данным, Monster Hunter Wilds также вошла в этот список.

#nvidia #технологии #гейминг #видеоигры #драйвер
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