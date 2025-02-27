Китайская версия адаптера даже опередила стандартную модель RTX 5090

В последнее время компания Nvidia подвергалась критике по различным поводам, однако, один экземпляр Nvidia GeForce RTX 5090D продемонстрировал впечатляющие результаты в бенчмарке PassMark. Видеокарта, разработанная специально для китайского рынка, показала средний результат в 45 948 баллов и 304 FPS в тесте DirectX 12. Для сравнения, следующие две наиболее производительные видеокарты, RTX 5090 и RTX 4090, набрали 39 209/212 FPS и 38 430/150 FPS соответственно.

GeForce RTX 5090D – это модифицированная версия стандартной RTX 5090 от Nvidia, адаптированная для продажи в Китае, чтобы избежать санкций Соединённых Штатов. Ключевые параметры, такие как число ядер CUDA и конфигурация памяти, остались неизменными, но RTX 5090D имеет ограниченную производительность в задачах ИИ: 2375 TOPS по сравнению с 3352 TOPS у стандартной версии.

Недавно стало известно, что PassMark случайно занизил результаты карт Blackwell из-за проблем совместимости на уровне программного обеспечения, связанных с отказом Nvidia от 32-битной поддержки. Несмотря на выпуск патча для исправления ситуации, ожидалось, что у RTX 50-й серии возникнут трудности. В общем тесте карта Blackwell продемонстрировала прирост в 19,6% по сравнению с RTX 4090, а в тесте DirectX 12 – впечатляющие 102,7% по сравнению с картой Ada Lovelace.

Сравнение проводилось именно с RTX 4090, а не с RTX 4090D. На сайте было протестировано всего девять образцов Ada Lovelace, предназначенных для Китая, с гораздо более слабыми результатами 28 686 в общем тесте и 128 FPS в DirectX 12 по сравнению с более чем 14 500 RTX 4090. Вероятно, протестированный образец GeForce RTX 5090D был разогнан, поскольку Тони Ю из Asus демонстрировал модифицированную карту RTX 5090D, набравшую 43 372 балла в 3DMark Port Royal, что на 16,2% больше, чем у обычной RTX 5090 FE.