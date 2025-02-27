Это примерно на 10% больше, чем у версии Pro. Автономность устройства также оказалась существенно выше

Компания Apple традиционно не сообщила точные характеристики аккумулятора iPhone 16e при его презентации. Вместо этого, большее внимание уделяется другим функциям нового смартфона. Однако, похоже, что нынешний бюджетник от Apple обладает более мощной батареей, чем модели Pro и стандартные версии последней линейки.

Согласно испытаниям, проведённым Dave2D, ёмкость аккумулятора iPhone 16e составляет приблизительно 3961 мАч. Это примерно на 10% превосходит показатели iPhone 16 и 16 Pro, у которых 3561 мАч и 3582 мАч соответственно. В тестах, имитирующих реальное использование, новый смартфон Apple показал себя лучше стандартной модели.

Например, в тесте, где Дэйв Ли проверял время работы батареи при использовании Reddit через Wi-Fi, iPhone 16e продержался 12 часов 54 минуты, в то время как iPhone 16 - 11 часов 17 минут. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max с аккумулятором 4685 мАч проработал 13 часов 41 минуту.

Команда Tom's Guide также провела испытания аккумулятора iPhone 16e. Несмотря на небольшие различия в методике, результат продемонстрировал превосходство новой модели над обычным iPhone 16. В обзоре подчёркивается, что iPhone 16e без проблем выдержит целый день работы от одного заряда.

Кроме того, издание протестировало скорость зарядки iPhone 16e. Tom's Guide отмечает, что для восполнения заряда с 0% до 57% требуется 30 минут, что соответствует показателю iPhone 16. Тестирование проводилось с использованием адаптера питания мощностью 30 Вт.