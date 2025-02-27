Пока устройства доступны только на китайском рынке по цене от 800 долларов

Новый ноутбук Honor может быть оснащён процессором Intel Core Ultra 5 225H или Intel Core Ultra 9 285H. В зависимости от модификации, MagicBook комплектуется 16, 24 или 32 ГБ оперативной памяти, но все модели имеют SSD-накопитель ёмкостью 1 ТБ с возможностью замены.

Каждое устройство оснащено 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120x2080 пикселей, пиковой яркостью 700 нит и частотой обновления 120 Гц. Некоторые варианты также имеют сенсорный экран. OLED-панель полностью покрывает цветовое пространство DCI-P3 с точностью цветопередачи (Delta E) менее 0,5. Honor MagicBook Pro 14 с сенсорным экраном имеет вес 1,4 кг, что на 20 граммов больше, чем у версии без сенсорного ввода, а его толщина достигает 1,7 см.

Ноутбук оснащён парой портов USB 3.2 Type-C с полной функциональностью, которые позволяют заряжать устройство и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Дополнительно имеются два порта USB-A, обеспечивающие скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Для подключения периферии предусмотрены HDMI 2.1 и 3,5-мм разъём для наушников.

MagicBook Pro 14 оборудован Full HD веб-камерой, двумя динамиками и тремя микрофонами. В кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев. Клавиатура с подсветкой лишена цифрового блока. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч обеспечивает до 12 часов автономной работы в офисных приложениях.

Новый Honor MagicBook Pro 14 появился в продаже, по крайней мере, в Китае. Цена варьируется в зависимости от конфигурации и начинается примерно от 800 долларов. О международном релизе пока ничего не известно: ни сроков, ни предполагаемой стоимости.



