Однако, данный недостаток возникает и по ряду других причин

Nvidia активно занимается устранением неполадок, связанных с графическими процессорами RTX Blackwell. Несмотря на то, что Nvidia пока официально не справилась с проблемой «чёрного экрана», один из пользователей Reddit сообщил, что получил новое обновление BIOS для своей видеокарты MSI Gaming Trio RTX 5090, которое, по его словам, устранило все проблемы с чёрным экраном и даже улучшило производительность. Это говорит о том, что партнёры AIB серьёзно работают над решением вопроса, особенно для тех пользователей, кто столкнулся с неполадками из-за прошивки.

Представитель Nvidia подтвердил, что обновление BIOS является частью комплексного подхода к устранению проблемы, однако, оно не подходит для всех пользователей. Окирпичивание адаптеров стало особенно острой оплошностью с графическими процессорами Nvidia RTX 50. Это связана не только с BIOS, но, как предполагается, может быть вызвано встроенным драйвером или подключением через PCIe. В связи с этим Зелёный гигант планирует выпустить новый драйвер в конце этой недели, который, по заверениям, должен полностью устранить все неудобства.

Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, рекомендуется удостовериться в наличии последней версии прошивки для видеокарты и выполнить при необходимости обновление. В случае, если это не устранит недостаток, стоит ожидать следующего выпуска драйверов. Также не исключено, что причина кроется в сигнале PCIe: как уже упоминалось ранее, переключение на более стабильный стандарт PCIe 4.0 может помочь в решении этой проблемы.