Об этом говорится в последнем отчёте Корейского института оценки, а также планирования науки и технологии

В Южной Корее Samsung занимает лидирующие позиции в сфере производства полупроводниковой продукции. Тем не менее, в последнее время мощности компании перегружены из-за перехода к более сложным технологическим процессам. Сообщается, что Samsung столкнулся с оттоком крупных заказчиков из-за возникших трудностей. Недавнее исследование, проведённое среди корейских специалистов, свидетельствует об отставании полупроводниковой индустрии Кореи от китайской в ряде ключевых направлений.

Опрос, организованный Корейским институтом оценки, а также планирования науки и технологий, охватил 39 экспертов в области микроэлектроники. Итоги опроса отражают реальное положение дел, учитывая широкий спектр оцениваемых аспектов. Полупроводниковая отрасль включает в себя не только само производство, но и научные исследования, инновационные разработки и проектирование микросхем.

В рамках исследования каждая страна оценивается баллом от 0 до 100. В сегменте "передовых технологий памяти" Корея занимает вторую позицию. Если конкретно, её результат составляет 90,9%, в то время как Китай лидирует с 94,1%. Сфера аппаратного обеспечения для ИИ также демонстрирует отставание корейских чипов от китайских. Южная Корея получила 84,1%, в то время как Китай - 88,3%.

В сегменте силовых полупроводников преимущество Китая над Южной Кореей более заметно. Корея получила всего 67,5%, в то время как Китай продемонстрировал результат - 88,3%. В категории полупроводников для ИИ разрыв был меньше, но Южная Корея все равно отставала. В данном случае Корея набрала 84,1%, а Китай - 88,3%.

В сфере инновационных сенсорных технологий нового поколения ситуация осталась прежней: Корея продемонстрировала результат в 81,3%, в то время как Китай показал 83,9%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ограничения, введённые США, не оказали ожидаемого влияния на технологический сектор Китая. Напротив, благодаря государственной поддержке, компании из Китая не только удержали свои позиции, но и значительно продвинулись вперёд.



