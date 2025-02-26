Специалисты компании могут превратить современный Chevrolet Corvette в подобие истребителя на колёсах

Ателье Mxtrem Automobili представило визуализации своего проекта под названием Maverick. По сути, это современный Chevrolet Corvette, получивший новый кузов, чей внешний вид вдохновлён военной авиацией. По информации от представителей компании, планируется выпустить всего 12 таких машин, и часть из них уже зарезервирована.

Внешний вид Mxtrem Maverick отличается обилием пересекающихся плоскостей, острых углов и воздухозаборников, дополненных различными закрылками. Задняя часть автомобиля выделяется двумя килями, напоминающими самолетные, между которыми расположены имитации сопел реактивных двигателей. Дополнительно, купе оснащено множеством муляжей ракет. Утверждается, что все новые элементы будут выполнены из углеродного волокна.

Авиационная тематика также нашла отражение в дизайне салона. Вместо привычного руля теперь штурвал, добавлены красные переключатели, а на центральной консоли красуется авиационный джойстик, функция которого остаётся загадкой.

Разработчики окрестили Maverick истребителем на колёсах, достойным самого Джеймса Бонда, и пророчат ему судьбу ценного коллекционного экземпляра. Обещана широкая палитра опций для индивидуализации, однако, цена машины пока не объявлена. Maverick будет создан на основе любой из актуальных моделей Corvette: от базовой Stingray до мощной Z06 или гибридной E-Ray.