Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Дональд Трамп заявил, что США больше не поставляют никакого оружия на Украину
При этом уже 28 страны подпишут соглашение о передаче американцам 50% практически от всех украинских ресурсов

За последние месяцы ситуация вокруг украинского конфликта успела радикально измениться. Это наблюдается как на международной арене, так и в рамках проводимой Специальной Военной Операции.

Параллельно с тем, как в администрации Трампа начали резко критиковать Зелинского, а также его окружение, стремительно сократилась и поддержка Украины. Недавно в Верховной Раде заявили, что Вашингтон свернул поддержку Киева. Данное сообщение было воспринято экспертами скептически. Некоторые аналитики рассматривали его, как попытку привлечь внимание союзников и потребовать большего спонсирования.

Однако, накануне президент Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп, лично заявил, что Вашингтон больше не снабжает оружием украинские вооружённые силы.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сказал он отвечая на вопрос по поставкам оружия на Украину.

При этом администрация Трампа планирует заключить с Зеленским соглашение по редкоземельным ископаемым. Подписание документов запланировано на 28 февраля. Американские политики согласились смягчить условия соглашения. Вместо 100% ресурсов Украина передаст США лишь 50%. Однако, среди них окажутся газ и нефть.

Гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет. Более того, пока не уточняется, будет ли Вашингтон при этом инвестировать в Украину свои средства. Данные моменты будут обсуждаться только после официальной передачи контроля над активами. Если ранее вопрос вложений со стороны США был обозначен в первом же документе, то после недавних высказываний Владимира Зелинского условия изменились.


#украина #сша #политика #оружие #трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
7
Huawei анонсировала смартфон нового форм-фактора, который будет представлен в марте
2
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
+
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Космический зонд New Horizons готовится пересечь границу Солнечной системы
+
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
Samsung возвращает "камерный островок" в новых бюджетных смартфонах серии "М"
+
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Oppo анонсировала флагманы Find X8 Ultra и Find X8 Next с акцентом на ночную съёмку
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+
Honda Accord с обновлённым обликом на 2026 год готов дебютировать в Китае
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
18
Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
17
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
17
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
4
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
6
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
3
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+

Сейчас обсуждают

Degeneratus Maximus
16:29
Ну конечно сидят на своём старье, а потом такие как ты ещё жалуются что оптимизация в играх какая-то не такая , и то что о боже игры теперь требуют трассировки лучей бл карыту твоему 8 лет, выкинь его...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Garthar
16:14
Белок много где есть, куриные яйца не панацея. Основная жопа в составлении меню, а когда уже составил там ничего сложного. Протеин для ленивых или для качков 100+ кг которым по 6-7 раз в день есть нуж...
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
ebatorуа
16:02
50 горит пламенем серия.В них брак сплошной.
Рыночная стоимость Tesla упала ниже 1 триллиона долларов из-за резкого снижения продаж в Европе
RandomXP
15:59
Слишком дорого. Зря топовое видео только в 16ти ядерниках если бы выпустили 8ми ядерник с полным видеоядром - был бы хит
«Мехатроника» в прошлом году поставила более 100 систем управления для отечественных станков
Александр
15:57
Чет не вижу дикого ора: Нвидиа го*но! Черные экраны! Драйвера кривые!)) На АМД-шные карты уже бы хай стоял.))
RTX 5060 Ti получит потребление 180 Вт и будет выпускаться в двух вариантах: с 8 и 16 ГБ видеопамяти
Mike3000
15:53
Кто бы защитил детей от безумных депутатов
Володин поручил комитетам Госдумы разработать нормы для защиты детей от бездомных собак
x86_64
15:49
а чем ты от чимбала отличаешься с такими умениями...?(надеюсь в вашем случае процессор любой или только интел?) Из предложенного достаточно наличие грамотного пользователя, остальное как раз отсутств...
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
Кверт1919
15:47
Много людей то играет вообще в танки?
Штурмовой бронежилет "Оберег" улучшили, повысив стойкость броневой пластины к пулям и осколкам
Windmark_
15:44
Мелкоблочка это хорошо
Samsung представила твердотельные накопители нового поколения 9100 PRO Gen5
RandomXP
15:43
"дилеры проверят двигатели 2,0-литровых четырёхцилиндровых автомобилей на предмет проблем с поршневыми кольцами... внедорожники получат обновлённое программное обеспечение..." Вот это подход! Интерес...
Два внедорожника Kia отзывают из-за серьёзной проблемы с двигателем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем