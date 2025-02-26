При этом уже 28 страны подпишут соглашение о передаче американцам 50% практически от всех украинских ресурсов

За последние месяцы ситуация вокруг украинского конфликта успела радикально измениться. Это наблюдается как на международной арене, так и в рамках проводимой Специальной Военной Операции.

Параллельно с тем, как в администрации Трампа начали резко критиковать Зелинского, а также его окружение, стремительно сократилась и поддержка Украины. Недавно в Верховной Раде заявили, что Вашингтон свернул поддержку Киева. Данное сообщение было воспринято экспертами скептически. Некоторые аналитики рассматривали его, как попытку привлечь внимание союзников и потребовать большего спонсирования.

Однако, накануне президент Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп, лично заявил, что Вашингтон больше не снабжает оружием украинские вооружённые силы.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сказал он отвечая на вопрос по поставкам оружия на Украину.

При этом администрация Трампа планирует заключить с Зеленским соглашение по редкоземельным ископаемым. Подписание документов запланировано на 28 февраля. Американские политики согласились смягчить условия соглашения. Вместо 100% ресурсов Украина передаст США лишь 50%. Однако, среди них окажутся газ и нефть.

Гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет. Более того, пока не уточняется, будет ли Вашингтон при этом инвестировать в Украину свои средства. Данные моменты будут обсуждаться только после официальной передачи контроля над активами. Если ранее вопрос вложений со стороны США был обозначен в первом же документе, то после недавних высказываний Владимира Зелинского условия изменились.



