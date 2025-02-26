Устройство обладает процессором Dimensity 8400 Max и ценой менее 250 долларов

Компания Realme анонсировала в Китае новую бюджетную модель Neo 7 SE. В основе устройства лежит чип Dimensity 8400 Max. Однако ключевой особенностью этого смартфона является его внушительная батарея емкостью 7000 мАч, превосходящая по объёму аккумулятор флагманской модели GT 7 Pro.

Этот ёмкий аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, но функция беспроводной зарядки отсутствует. Realme Neo 7 SE также оснащён качественным дисплеем. Это 6.78-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

LTPO-дисплей защищен стеклом Crystal Armor Glass и оборудован оптическим сканером отпечатков пальцев. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера, расположенная в небольшом вырезе. На задней панели Realme Neo 7 SE расположена основная камера Sony IMX882 на 50 МП, работающая в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

В дополнение к этому, Neo 7 SE обладает степенями защиты IP66/68/69, гарантирующими стойкость к пыли и влаге. Realme также заявляет, что процессор MediaTek функционирует совместно с обширной системой охлаждения VC площадью 7700 мм2, что призвано обеспечить устойчивую производительность при интенсивном использовании. В плане программного обеспечения, телефон функционирует на базе Realme UI 6.0, представляющей собой фирменную оболочку поверх Android 15.

Что касается стоимости, то базовая конфигурация Realme Neo 7 SE с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти была представлена по цене от 1799 юаней, что эквивалентно примерно 248 долларам. В свою очередь, наиболее продвинутая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 2499 юаней, что составляет около 345 долларов. Однако, информации о международном релизе пока нет.