Вероятно, компания была слишком оптимистична, оценивая долю затронутых ГПУ в 0,5%. С другой стороны, производитель может намеренно занижать цифры

Вслед за официальным заявлением Nvidia о выявлении дефекта в ограниченной партии RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti, связанного с неполным количеством ROP, стали поступать сообщения о подобных проблемах с RTX 5080. Теперь Nvidia подтвердила, что некоторые видеокарты RTX 5080 также имеют уменьшенное число ROP – вместо ожидаемых 112 единиц, их насчитывается всего 104.

В заявлении Nvidia отмечается, что компания обнаружила первые партии RTX 5080 также подверженные аналогичному дефекту. Nvidia вновь призывает покупателей обращаться к производителю видеокарты для обмена. Nvidia, судя по всему, возлагает ответственность за решение этой проблемы на плечи потребителей. Разбирающиеся в технологиях пользователи способны применять утилиты вроде GPU-Z, и могут распознать проблему. Однако, большинство геймеров останутся в неведении. Они столкнутся со значительным снижением производительности, что подтверждается недавними тестами.

Удивительно, но Nvidia заявляет, что лишь около 0,5% видеокарт RTX 5090/D, RTX 5080 и RTX 5070 Ti имеют дефицит блоков растеризации (ROP). Каким образом Nvidia смогла так оперативно определить, что затронуто только 0,5% RTX 5080, вскоре после появления сообщений в сети? Возможно, что Nvidia была осведомлена о проблеме заранее, но не придавала ей большого значения?

Также, стоит учитывать заявление Зелёного гиганта о проблеме, связанной с падением быстродействия в играх на 4%. RTX 5070 Ti, получившая на 8 блоков ROP меньше, продемонстрировала в тестах 3DMark ухудшение результатов в диапазоне от 3 до 11%. Вероятно, компания манипулирует цифрами, чтобы приуменьшить масштаб проблемы.