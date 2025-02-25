Чтобы играть на высоких настройках необходимо будет обзавестись Radeon RX 6800 или GeForce RTX 3070 Ti

Культовая Gothic обзавелась обновлённой версией. Геймеры получили шанс ознакомиться с проектом, скачав бесплатную демоверсию Gothic 1 Remake на платформах GOG и Steam. Демо, озаглавленное Nyras Prologue, ранее демонстрировалось посетителям Gamescom 2024, а теперь открыто для всех пользователей GOG и Steam.

Это не фрагмент финальной версии, а уникальное вступление к Remake Gothic. В рамках небольшого задания игроки смогут изучить переосмысленную в Unreal Engine 5 Долину Рудников, играя за персонажа Нираса. При этом, безымянный герой вернётся в полноценной игре. По заявлению издателя THQ Nordic, который в 2019 году приобрел Piranha Bytes, немецкую студию-разработчика оригинала, демоверсия предлагает первый взгляд на обновленную боевую механику. Несмотря на то, что студия Piranha Bytes прекратила свою деятельность в прошлом году, созданием переиздания Gothic занимается Alkimia Interactive, испанская компания-разработчик.

Вместе с релизом демо-версии были обнародованы и технические характеристики, необходимые для её запуска. В отношении центрального процессора требования оказались достаточно скромными: поддерживаются устаревшие четырёх и шестиядерные модели. Однако, оперативной памяти потребуется не менее 16 ГБ, а для оптимальной работы рекомендуется 32 ГБ. Для минимальных настроек графики подойдёт видеокарта с 8 ГБ видеопамяти, к примеру, Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 2070. Для более комфортной игры разработчики советуют использовать видеокарты попроизводительнее, такие как Radeon RX 6800, GeForce RTX 3070 Ti или RTX 4070. Указано, что потребуется всего 10 ГБ свободного места на жестком диске. Это говорит о небольшом размере демонстрационной версии игры.