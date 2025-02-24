Разработчики раскрыли системные требования для ПК-версии игры.

Официальные спецификации для ПК-версии Lost Soul Aside стали доступны, раскрывая необходимое железо для различных уровней графики и использования трассировки лучей.

Для игры без трассировки лучей, требования выглядят вполне адекватными для современной игры. Для минимальных настроек нужно иметь на борту видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT. В качестве процессора понадобится минимум AMD Ryzen 5 3600.

Чтобы насладиться высоким качеством графики, игрокам потребуется процессор уровня Intel i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X, в связке с видеокартой RTX 3070 или RX 6800 XT. Целевое разрешение и частота кадров при этом не уточняются. Ожидаемо, с включенной трассировкой лучей требования возрастают, и для максимальных настроек с этой технологией потребуется уже видеокарта уровня RTX 5070 Ti.

Официальный сайт PlayStation, представляя версию Lost Soul Aside для ПК, не только подтверждает соответствие системным требованиям, но и объявляет о поддержке технологий масштабирования изображения, таких как Nvidia DLSS и AMD FSR. Также заявлена совместимость с контроллером DualSense и HDR.

Релиз Lost Soul Aside на Windows и PlayStation 5 запланирован на 30 мая. Важно отметить, что игра не будет доступна на персональных компьютерах в тех регионах, где отсутствует PlayStation Network, даже несмотря на отмену обязательного входа в аккаунт PSN.