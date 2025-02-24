Проблема затрагивает не только RTX 5090 и RTX 5070 Ti. В RTX 5080 может быть 104 TOP вместо 112

Подтверждено выявление еще одного факта нехватки блоков растеризации (ROP), на этот раз в видеокарте GeForce RTX 5080. Судя по всему, проблема может быть масштабнее, чем ожидалось. Учитывая зафиксированные инциденты, касающиеся RTX 5090 и RTX 5070 Ti, прослеживается тенденция. По мере того как владельцы тщательнее изучают характеристики своих устройств, всё чаще обнаруживаются видеокарты с урезанной конфигурацией.

Впервые зафиксирован случай с видеокартой GeForce RTX 5080, поступившей в продажу одновременно с GeForce RTX 5090, когда у пользователя обнаружились проблемы. Эта видеокарта, вторая по производительности в линейке RTX 50. Несмотря на высокую стоимость, некоторые экземпляры лишились части ROP, что было обнаружено совсем недавно.

На Reddit пользователь u/gingeraffe90 опубликовал скриншот GPU-Z, демонстрирующий наличие всего 104 ROP вместо заявленных 112 на его RTX 5080. Проверка спецификаций подтвердила существование RTX 5080 с недостающими ROP. Это может указывать на попытку NVIDIA скрыть потенциальную проблему с RTX 5080.

Недавно компания заявила, что данная проблема затронула только RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti, и что менее 0,5% от общего объёма выпущенных GPU подвержены ей. Несмотря на единичный случай с RTX 5080, существует вероятность обнаружения других подобных инцидентов в ближайшем будущем. Архитектурные блоки растеризации критически влияют на скорость обработки пикселей и, как следствие, на общую производительность графического процессора. Недостаточная оптимизация ROP может значительно замедлить отрисовку, что приведет к визуальным артефактам и разочаровывающим результатам. Nvidia утверждает, что среднее падение производительности составляет около 4%, что всё равно кажется неприемлемым.

В настоящий момент даже непонятно, чем связан данный дефект. Проблема затрагивает всего одну секцию с 8 ROP, но не будет ли случаев с еще большими количеством неактивных блоков, остаётся вопросом.