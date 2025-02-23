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Zelikman
На ремонт к Northwestrepair попала очередная RTX 3080, вышедшая из строя из-за медных пластин
Хоть времена майнинга на видеокартах уже позади, последствия крптолихорадки продолжают всплывать по сей день

В ролике, посвященном восстановлению RTX 3080, специалист демонстрирует последствия, вызванные применением медной пластины владельцем RTX 3080. Видны значительные повреждения цепи 1.8В графического процессора, системы питания памяти и прочих компонентов. Медный моддинг, в данном случае, представляет собой апгрейд системы охлаждения видеопамяти видеокарты, потенциально способный существенно снизить температуру чипов памяти. Модификация предполагает замену стандартных термопрокладок на медные пластины, которые устанавливаются между микросхемами памяти и радиатором графического чипа.

Несмотря на потенциальные улучшения температурных показателей, Northwestrepair подчеркивает, что использование подобных улучшений может создать серьёзные риски для элементов системы, расположенных вокруг графического чипа.

Несмотря на предпринятые владельцем попытки изолировать близлежащие VRM каптоновой лентой, графический процессор получил критические повреждения, сделавшие его неработоспособным. При диагностике видеокарты ремонтник выявил множество неисправностей, включая замыкание в цепи питания памяти и выход из строя конденсаторов, а также других элементов. Дополнительно были повреждены дорожки в районе разъёма PCIe, возникшие из-за неаккуратного обращения с картой.

Специалист предположил попадание термоинтерфейса под кристалл графического процессора или чипы оперативной памяти. После процедуры реболлинга, включающей переустановку и очистку кристалла и двух чипов памяти, не прошедших проверку, видеокарта успешно прошла испытание в FurMark. Это подтвердило, что именно термопаста или инородные частицы препятствовали нормальной работе памяти и графического процессора.

В Northwestrepair подчеркнул, что температурные показатели памяти во время стресс-теста FurMark оказались в пределах нормы после установки стандартных термопрокладок. Температура видеопамяти оставалась в районе 70 градусов, что исключило необходимость в модификации системы охлаждения.

Использование медных термопрокладок и пластин стало распространённым несколько лет назад, с появлением GDDR6X в линейке RTX 30 и периодом прибыльного майнинга криптовалют на видеокартах. У видеокарт наблюдались проблемы с перегревом. Температура памяти у некоторых исполнений превышала 110 градусов. Особенно остро эта проблема стояла у RTX 3090, где шесть из двенадцати чипов GDDR6X располагались на обратной стороне платы.

#видеокарты #майнинг #криптовалюта #rtx 3080 #ремонт #northwestrepair
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