Ранее о готовящихся переговорах заявил американский президент Дональд Трамп

Российское министерство иностранных дел опровергло недавнее утверждение американского президента Трампа о запланированном новом этапе российско-американских переговоров, якобы намеченном на 25 февраля в Саудовской Аравии.

Трамп вновь прибегает к популистской риторике, за которой обычно следует опровержение либо от пресс-службы Белого дома, либо от российского внешнеполитического ведомства. Накануне политик заявил о предстоящей встрече делегаций Российской Федерации и Соединённых Штатов во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Подобное заявление, вероятно, усилило опасения тайных договоренностей между Москвой и Вашингтоном у Киева и Брюсселя. Однако Москва дезавуировала информацию о проведении встречи.

Российское Министерство иностранных дел сообщило о запланированной на ближайшие две недели встрече, цель которой – смягчить напряженность в российско-американских отношениях. После этой встречи ожидается серия переговоров на уровне замминистров иностранных дел. Однако информация о скорой встрече Путина и Трампа не соответствует действительности, до неё ещё далеко, хотя предварительная подготовка уже идет.

"Интенсивная подготовительная работа должна предшествовать любым договорённостям о встрече на высшем уровне. Фактически, этот процесс уже запущен," – подчеркнул представитель ведомства.