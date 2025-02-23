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Zelikman
GeForce RTX 5070 Ti уступает моделям RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super в тестах PassMark
В испытании GPU Compute новинка имеет отставание более чем на 16%

Не совсем понятно, то ли проблема в самом бенчмарке, то ли в особенностях новых видеокарт, но последние тесты PassMark показывают неоднозначные результаты для моделей Blackwell GeForce RTX 50-й серии. Флагманская RTX 5090 утратила лидерство, уступив RTX 4090, и теперь предварительные данные по Nvidia GeForce RTX 5070 Ti демонстрируют схожую картину в плане прироста производительности относительно предыдущего поколения.

Хотя RTX 5070 Ti показала достойный средний результат в 30 728 баллов, она не смогла опередить ни RTX 4070 Ti, ни RTX 4070 Ti Super. На данный момент в базе данных сайта присутствует всего 19 результатов для GeForce RTX 5070 Ti, поэтому можно ожидать, что результаты со временем вырастут, особенно с выходом новых драйверов и решением потенциальных проблем, например, с блоками ROP. Производительность RTX 5070 Ti всего на 3,25% ниже, чем у GeForce RTX 4070 Ti, и на 3,37% ниже, чем у GeForce RTX 4070 Ti Super. Обе карты поколения Ada Lovelace подверглись многочисленным тестам, поэтому владельцам RTX 5070 Ti не стоит сильно беспокоиться из-за сложившейся ситуации. Более того, в других тестах новая видеокарта показала ожидаемую производительность, превышая показатели RTX 4070, что соответствует прогнозам.

Однако, как и в случае сравнения RTX 5090 и RTX 4090, вызывает некоторое беспокойство значительно более низкий результат RTX 5070 Ti в тесте GPU Compute по сравнению со средним значением RTX 4070 Ti. Результаты составляют 15 806 операций в секунду против 18 807 операций в секунду, что означает отставание Blackwell почти на -16%. Несмотря на многочисленные улучшения в картах серии RTX 50, такие как GDDR7 и обновленные ядра RT и Tensor, странно видеть, что RTX 5070 Ti находится на одном уровне со стандартной RTX 4070, у которой 14 888 операций в секунду в таком тесте, как GPU Compute.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5070 ti
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