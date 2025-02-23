Стоимость автомобиля в Китае начинается от 1,25 миллиона рублей

Китайский автопроизводитель Chery расширил свою экологичную серию Fulwin, представив среднеразмерный кроссовер T8. В Поднебесной автомобиль уже доступен для приобретения в шести вариантах оснащения, стоимостью от 103 900 до 150 900 юаней, что эквивалентно 1,25–1,8 миллионам рублей.

Fulwin T8 обладает следующими размерами: 4730 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1747 мм в высоту. Колесная база автомобиля составляет 2710 мм. Покупателям предлагается выбор между пятиместной и семиместной компоновкой салона. Снаряженная масса варьируется в зависимости от конфигурации и составляет 1879 или 1907 кг.

Для Fulwin T8 предусмотрены два варианта гибридного привода, оба базируются на 1,5-литровом двигателе внутреннего сгорания: атмосферном и турбированном. Первый развивает мощность 102 лошадиной силы и крутящий момент 125 Нм, второй – 156 лошадки и 220 Нм. В обоих случаях двигатель работает в паре с электромотором мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, передающим усилие на передние колеса через трансмиссию DHT. Заявленный запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет 65 или 130 км.

Согласно техническим характеристикам, гибридный Fulwin T8 способен преодолеть 1400 км на полном баке и с заряженной батареей. Однако, внутренние тесты Chery продемонстрировали, что данный кроссовер способен проехать без дополнительной заправки и подзарядки внушительные 2078,6 км.

Автомобиль оборудован современной цифровой панелью приборов с экраном 10,25 дюйма, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем на 15,6 дюймов, работающей на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155, системой голосового управления, адаптивным круиз-контролем, множеством водительских ассистентов, многоцветной атмосферной подсветкой 256 цветов, девятью подушками безопасности, 50-ваттной беспроводной зарядкой для телефона и аудиосистемой Sony с 12 динамиками.