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Zelikman
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
На сегодня никаких подробностей о деталях возможной сделки не сообщается. 25 февраля пройдёт очередная встреча в Эр-Рияде

Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения между Россией и Соединёнными Штатами по урегулированию украинского конфликта в течение ближайших дней. Правда, основания для подобного утверждения пока остаются неизвестными.

Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, подтвердила на брифинге уверенность Трампа в скором разрешении ситуации на Украине. По её словам, администрация Трампа активно работает над переговорным процессом. Советник по национальной безопасности, Майк Уолтц, прилагает максимум усилий для достижения компромисса с Россией, заявляют в Вашингтоне.

Тем временем западные средства массовой информации  считают, что заявления о стремлении к урегулированию украинского конфликта – лишь показная деятельность Белого дома, призванная продемонстрировать активную позицию. Фактически, несмотря на договорённости о сотрудничестве, достигнутые на встрече в Эр-Рияде, прогресса в про прекращении боевых действий не наблюдается. Разговоры о потенциальной встрече Трампа и Путина преждевременны, поскольку американская сторона до сих пор не сформулировала четкое представление о желаемом завершении конфликта.

В Москве подтверждают поддержание контактов на уровне Министерств иностранных дел и восстановление связей с Соединёнными Штатами. При этом российская сторона отрицает получение каких-либо предложений, касающихся Украины. Следующая встреча представителей сторон должна пройти 25 февраля. Возможно, после неё будет озвучено больше деталей.

#россия #сша #политика #переговоры
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