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Zelikman
Зеленский оценивает помощь Соединённых Штатов лишь в 90 млрд долларов
Тем временем новое предложение Трампа затрагивает уже практически всю экономику Украины

Киев отвергает перспективу выплаты 500 млрд долларов Вашингтону. По сообщениям западных средств массовой информации, Зеленский отклонил запрос Трампа о формировании фонда возмещения.

Противостояние между США и Украиной относительно компенсации американской военной помощи продолжается, и стороны перешли к новому этапу. Согласно информации Bloomberg, Зеленский не согласился на создание компенсационного фонда в размере 500 миллиардов долларов, аргументируя это тем, что Украина получила значительно меньшую поддержку. По его оценкам, речь идёт о сумме около 90 миллиардов. Трамп выражает несогласие с такой оценкой, настаивая на получении максимально возможной компенсации в кратчайшие сроки.

По заявлению источника в правительстве, фонд должен возместит все расходы, понесённые Соединёнными Штатами на поддержку Украины с момента начала кризиса. Однако, в украинском руководстве заявляют, что фактический размер помощи, предоставленной штатами, существенно ниже объявленной суммы, а именно в пять раз — примерно 90 миллиардов.

Более того, украинская сторона настаивает на том, что взамен на такую компенсацию, Соединённые Штаты должны предоставить Киеву гарантии безопасности, которые отсутствуют в соглашении. Также нет уверенности в продолжении финансирования и военной поддержки со стороны американцев.

Согласно информации украинских ресурсов, в новой версии соглашения американская сторона требует не только доходы от добычи полезных ископаемых, но и от портовой инфраструктуры, нефти и газа. Судя по всему, для Киева настало время платить по счетам.

#украина #сша #политика #дональд трамп
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