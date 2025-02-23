Тем временем новое предложение Трампа затрагивает уже практически всю экономику Украины

Киев отвергает перспективу выплаты 500 млрд долларов Вашингтону. По сообщениям западных средств массовой информации, Зеленский отклонил запрос Трампа о формировании фонда возмещения.

Противостояние между США и Украиной относительно компенсации американской военной помощи продолжается, и стороны перешли к новому этапу. Согласно информации Bloomberg, Зеленский не согласился на создание компенсационного фонда в размере 500 миллиардов долларов, аргументируя это тем, что Украина получила значительно меньшую поддержку. По его оценкам, речь идёт о сумме около 90 миллиардов. Трамп выражает несогласие с такой оценкой, настаивая на получении максимально возможной компенсации в кратчайшие сроки.

По заявлению источника в правительстве, фонд должен возместит все расходы, понесённые Соединёнными Штатами на поддержку Украины с момента начала кризиса. Однако, в украинском руководстве заявляют, что фактический размер помощи, предоставленной штатами, существенно ниже объявленной суммы, а именно в пять раз — примерно 90 миллиардов.

Более того, украинская сторона настаивает на том, что взамен на такую компенсацию, Соединённые Штаты должны предоставить Киеву гарантии безопасности, которые отсутствуют в соглашении. Также нет уверенности в продолжении финансирования и военной поддержки со стороны американцев.

Согласно информации украинских ресурсов, в новой версии соглашения американская сторона требует не только доходы от добычи полезных ископаемых, но и от портовой инфраструктуры, нефти и газа. Судя по всему, для Киева настало время платить по счетам.