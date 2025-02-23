Фанаты компании и эксперты опасаются, что компания может полностью отказаться отрынка игровых консолей и перейти на облачные сервисы

В сети распространяются сообщения о том, что Xbox прекращает реализацию Series X на территории Бразилии, что лишь усиливает её ограниченную доступность на некоторых рынках. Игровое сообщество выражает опасения, что это может предвещать упадок бренда Xbox в целом, однако, пока неясно, останутся ли эти перемены локальными, либо же станут предвестником глобальной стратегии компании.

Судя по заявлениям руководства Xbox, включая Фила Спенсера, компания стремится к развитию. Вероятно, отказ от стремления к лидерству на рынке аппаратного обеспечения обусловлен переориентацией на цифровую экосистему Xbox, с использованием таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Game Pass. Слухи намекают на дальнейшее укрепление этой тенденции для Xbox.

По данным, циркулирующим на IconEra, Xbox уменьшает объёмы продаж консоли Series X в Бразилии, возможно, планируя полностью прекратить поставки в этот регион. Эти сведения подтверждаются другими источниками, отмечающими, что Xbox прекратил пополнение запасов Series X в Бразилии. Утверждается, что Microsoft предлагает Xbox Cloud Gaming и Game Pass как альтернативные решения для геймеров, подчёркивая, что эти платформы, скорее всего, определят их будущее.

Аналогичная ситуация наблюдается в Саудовской Аравии и некоторых европейских странах, где игроки испытывают трудности с поиском Xbox Series X. Несмотря на то, что многие поклонники Xbox довольны Series S и предпочитают цифровые игры, другие опасаются, что это может быть признаком отказа Xbox от консольной конкуренции. Фанаты компании и эксперты опасаются полного отказа бренда физических консолей и сделать упор на облачные сервисы.