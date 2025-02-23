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Zelikman
Зафиксирован первый случай с уменьшенным количеством блоков ROP в RTX 5070 Ti
До сих пор поступали сообщения только о моделях RTX 5090 и RTX 5090D

Ранее Nvidia выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что часть графических процессоров GB202 и GB203 была отгружена с дефектом, влияющим на характеристики блоков ROP. Компания признала, что этот дефект может привести к снижению производительности до 4%.

В заявлении также уточняется, что проблема затрагивает не только видеокарты RTX 5090, но и RTX 5070 Ti. Ранее это не подтверждалось, так как владельцев этих карт, выпущенных на прошлой неделе, практически нет. Однако, один из участников сообщества HKEPC сообщил, что у него есть видеокарта, у которой количество блоков ROP уменьшено с заявленных 96 до 88.

Согласно заявлению Nvidia, проблема должна затронуть лишь 0,5% всех отгруженных на данный момент видеокарт. Однако, компания не уточнила, относится ли этот процент только к RTX 5090 или также к RTX 5070 Ti. Известно, что Nvidia уже несколько недель поставляет дистрибьюторам карты RTX 5070 Ti.

Геймеры, столкнувшиеся с этой проблемой, могут обратиться в сервисный центр партнёра или продавца, чтобы заменить карту на полностью исправную модель. Однако, если воспользоваться данной опцией, есть шанс остаться без видеокарты вовсе. Поставки обеих моделей настолько мизерны, что в настоящий момент продавцы уже распродали все имевшиеся запасы. Вернув видеокарту пользователь вряд-ли получит аналогичную модель в день обращения в магазин. 

#nvidia #видеокарты #rtx 5070 ti #rop
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