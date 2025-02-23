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Zelikman
Honda представила свой новый водородный топливный модуль
В ряде аспектов данное изделие в разы превосходит более старые модели.

На 23-й Международной выставке водородных и топливных элементов в Токио, японский автоконцерн Honda продемонстрировал модуль топливных элементов следующего поколения. Как заявили представители автопроизводителя, эта разработка существенно превосходит предыдущую версию. Стоимость снижена вдвое, срок службы увеличен в два раза, а объёмная плотность мощности возросла более чем втрое, что, по словам Honda, обеспечивает большую свободу при проектировании установок.

В отличие от текущей модели Clarity Fuel Cell, созданной в сотрудничестве с General Motors (GM), представленный модуль является полностью самостоятельной разработкой Honda. Планируется, что серийный выпуск новой модели начнется к 2027 году. Согласно текущим проектным характеристикам, мощность нового модуля топливных элементов составляет 150 кВт при пиковой эффективности в 59,8%. Габариты устройства составляют 73 см в ширину, 58 см в глубину и 70 см в высоту, а общий вес – 250 килограммов. Модуль спроектирован для эффективной работы в температурном диапазоне от -30C до +60C.

Компания заявила о намерении выпустить 300 автомобилей CR-V, оснащённых этими топливными элементами. Продажи пока планируются в США, в штате Калифорния, где в настоящее время сосредоточена инфраструктура водородных заправочных станций.

#технологии #автомобили #транспорт #honda #двигатели
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