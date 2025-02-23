Об этом говорят новые рекламные материалы компании.

Выпуск видеокарт RDNA 4 от AMD претерпел заметные корректировки. Сначала сроки релиза были отодвинуты, а теперь распространяются сведения о том, что AMD, вероятно, не выпустит эталонную версию для линейки RX 9070. Это будет первый раз, когда не будет представлена референсная модель от «Красного гиганта». Ранее появлялись неофициальные изображения предполагаемого дизайна, однако, судя по всему, они оказались фейковыми.

Данная информация следует из недавней рекламной публикации AMD, в которой раскрываются детали грядущей презентации графического процессора RDNA 4. В нижнем левом углу этого изображения AMD указывает, что изображённый графический процессор не предназначен для продажи, намекая на отказ от выпуска референсных моделей в этот раз. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, данное решение представляется логичным, так как эталонный образец до сих пор не был представлен публике. Кроме того, партнёры компании неоднократно выражали недовольство тем, что AMD в первую очередь продвигает собственную версию видеокарты в начале продаж.

Это означает, что партнёрские модели будут доступны с самого старта и в сети уже засветилось несколько экземпляров от ASUS, XFX и Sapphire. Потенциальные покупатели, заинтересованные в видеокартах AMD RDNA 4, должны быть довольны таким раскладом, ведь в этот раз пользовательские модели обещают быть разнообразными и хорошо оснащёнными, что подтверждается появившимися изображениями. Ожидается, что 28 февраля состоится масштабная презентация серии AMD RX 9070, а 6 марта стартуют розничные продажи.