В компании признали, что партия часов Watch 3 была выпущена с опечаткой в подписи Made in China.

OnePlus Watch 3 внешне очень похожи на Watch 2, но компания преподносит их как самое продвинутое носимое устройство в своей линейке. Они оснащены новыми функциями, включая 60-секундный мониторинг состояния здоровья с измерением температуры тела, новым титановым безелем и аккумулятором, обеспечивающим до пяти дней работы без подзарядки.

Однако не обошлось без недостатков. Известный блогер Маркес Браунли обратил внимание на опечатку на задней панели устройства, где вместо Made in China было написано Meda in China.

Естественно, эта оплошность не сказывается на функциональности Watch 3 или производительности. Тем не менее, OnePlus пришлось столкнуться с этой непреднамеренной ошибкой контроля качества.

Компания отреагировала на случившееся с долей самоиронии, разместив шутливое сообщение в соцсетях «We've made mistake!». При этом покупателям пообещали, что возврат Watch 3 будет осуществлен без проблем, если досадная ошибка испортит впечатление от использования гаджета.

В компании также пошутили, что дефектный экземпляр можно считать «очень редким» и уникальным из-за допущенной опечатки. Хотя на самом деле, отчасти это является правдой. Нередко какие-либо ограниченные товары с невинной ошибкой в названии или маркировке оказывается в последствии коллекционными.

Судя по всему, инцидент не оказал негативного влияния на популярность Watch 3. В некоторых регионах ритейлеры успели распродать все имевшиеся экземпляры.