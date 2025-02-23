Устройство получит один 200-мегапиксельный модуль и три камеры на 50 Мп

По информации от Digital Chat Station, заслуживающего доверия источника, отдел обработки изображений Xiaomi, который готовится к серьёзной модернизации, ведёт разработку устройства под кодовым названием Night God, предположительно, это 15 Ultra. Согласно последним данным, к моменту выхода на рынок, этот аппарат будет позиционироваться как новый флагман, демонстрирующий передовые технологии в области обработки изображений.

Утверждается, что новинка получит четыре продвинутых сенсора, размещенных на задней панели. Один из них будет обладать разрешением 200 Мп. Ожидается, что объектив 100 мм с диафрагмой f/2.6 и размером сенсора 1/1.4 дюйма сделает его лучшей перископической зум-камерой, с функцией ISZ lossless output, охватывающей следующие фокусные расстояния: 0.6X; 1X; 2X; 3X; 4.3X; 8.7X и 17.3X.

Предполагается, что три другие камеры 15 Ultra будут обладать разрешением в 50 Мп каждая. При этом, только главный 23-мм объектив с диафрагмой f/1.63 получит матрицу размером 1/0.98 дюйма. Соседний 14-мм модуль с f/2.2, по всей видимости, будет выполнять функции сверхширокоугольной камеры. Последний, как ожидается, станет 70-мм зум-объективом с апертурой f/1.8, поддерживающим режим макросъёмки, который набирает популярность среди премиальных телефонов.

Предполагается, что благодаря оптике Ultra-Pure Optics, модель 15 Ultra будет позиционироваться как лидер Android-сегмента по качеству съёмки в условиях недостаточной освещенности, и дебютирует непосредственно перед MWC 2025.