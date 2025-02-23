По имеющимся данным, ими будет оснащаться лишь одна из моделей компании. Выходить будет около 5000 штук в месяц.

Новые сведения указывают на то, что Samsung запустила серийное производство Exynos 2500. Однако, из-за проблем с масштабированием 3-нм GAA техпроцесса, характеризующегося низким процентом выхода годных чипов, количество доступных процессоров будет ограничено.

Инсайдерские данные о прогрессе Exynos 2500 были обнародованы The Bell, а Jukanlosreve поделился информацией о планах Samsung начать тестовый период SoC в марте. Принимая во внимание, что компания, занимающаяся литьём, еще не решила проблему с неудовлетворительными показателями выхода, предположительно, ниже 50%, объём производства, вероятно, будет незначительным.

По имеющейся информации, ежемесячно может выпускаться около 5000 экземпляров Exynos 2500. Учитывая масштабы поставок смартфонов Samsung, исчисляемые миллионами, существует вероятность того, что лишь одна модель телефона получит данный процессор. Предыдущие утечки информации от того же источника указывали на использование Exynos 2500 в грядущем Galaxy Z Flip 7, подчеркивая общие черты в архитектуре системы на кристалле. По всей видимости, передовой процессор Samsung унаследует 10-ядерную конфигурацию от Exynos 2400.

Партнёрство между AMD и Samsung продолжится, результатом чего станет новый графический ускоритель Xclipse 950, предположительно базирующийся на архитектуре RDNA 3.5. Несмотря на привлекательность этих характеристик в теории, результаты тестирования производительности не соответствуют ожиданиям. Согласно предыдущим результатам тестирования в Geekbench 6, процессор Exynos 2500 показывал более низкую производительность, чем Snapdragon 8 Elite, как в одноядерном, так и в многоядерном режимах. Это наверняка является одной из причин решения Samsung не использовать его в своих топовых устройствах.

Вместо этого, компания, возможно, применит Exynos 2500 в Galaxy Z Flip 7. Так Samsung удастся установить более привлекательную цену, отказавшись от более дорогого Snapdragon 8 Elite. Есть надежда, что Exynos 2500 покажет лучшие результаты после официального релиза.