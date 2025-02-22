Сообщается, что у машин наблюдаются сбои в работе электроусилителя руля.

В Соединённых Штатах Tesla объявила о новой кампании, охватывающей 376 241 электромобиль. По данным Carscoops, причиной послужили жалобы владельцев на систематические сбои в работе электроусилителя руля.

Проблема касается седанов Model 3 2023 года выпуска и кроссоверов Model Y, использующих более ранние версии программного обеспечения. Некоторые водители сообщали о внезапном увеличении усилия, необходимого для вращения рулевого колеса на низких скоростях. Другие утверждают, что автомобиль стал непригодным для эксплуатации из-за полного отказа системы.

Специалисты объясняют возникновение неисправности скачком напряжения при запуске двигателя. Это приводит к перегрузке компонентов электроусилителя, расположенных на печатной плате. Утверждается, что затруднения проявляются лишь при очень низкой скорости, исключая возможность их возникновения во время движения.

Практически два года назад было инициировано разбирательство. Tesla подтвердила наличие неполадок и компенсировала около 3000 гарантийных случаев. В компании заявили об отсутствии информации об авариях или травмах. Обновление программного обеспечения будет произведено дистанционно.

Ранее Кристоф Линднер, немецкий владелец Tesla Model 3, обратился в суд с иском против производителя электрокаров. Он утверждает, что система «автопилот» постоянно вызывает необоснованное торможение. Судебное разбирательство продолжается, но эксперты подтвердили некорректную работу системы.