Самые доступные модели у ритейлеров начинаются от 1700 долларов. Следующие поставки ожидаются минимум через месяц.

Amazon, крупный мировой ритейлер, выставил несколько объявлений о продаже видеокарт RTX 5070 Ti. Вопреки ожиданиям, версии этой карты от партнёров не просто превышают отметку в 1000 долларов, а достигают 2000 долларов. Например, Gigabyte RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF оценивается в 2199 долларов, а ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC Edition — в 2379 долларов.

К счастью для покупателей, некоторые торговые точки проявляют умеренность в ценообразовании. Отдельные поставщики предлагают видеокарты по цене от 1755 долларов. Самая доступная версия, Gigabyte RTX 5070 Ti WindForce OC SFF, обойдется минимум в 1699 долларов США, аналогичная ситуация и с другими моделями.

Сразу после старта продаж графические ускорители практически мгновенно исчезли из наличия, создавалось впечатление, что у каждого продавца было в запасе всего несколько экземпляров. Данная проблема наблюдалась повсеместно, что обусловлено недостаточным количеством поставок видеокарт от Nvidia своим партнёрам, что сделало ситуацию с RTX 5070 Ti еще более напряженной, чем с RTX 5080. В ближайшие недели найти RTX 5070 Ti будет непросто, многие магазины уже приостановили приём предварительных заказов.

В ряде регионов положение дел настолько критично, что даже некоторые магазины не получат видеокарты в следующем месяце. RTX 5070 Ti не демонстрирует выдающейся производительности, а высокие цены на графические процессоры делают покупку практически нецелесообразной.

Скорее всего, стоит морально приготовиться к такому же дефициту GeForce RTX 5070 и RTX 5060/Ti на старте продаж. Согласно новым данным, в графических процессорах обнаружены недочёты, из-за которых запуск будет отложен на несколько недель.