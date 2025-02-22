По словам представителей компании, доля бракованный графических процессоров около 0,5%

Недавно TechpowerUP уведомил о выявленных недостающих блоках растеризации в полученном ими экземпляре графического процессора GeForce RTX 5090 для обзора. Ресурс обнаружил, что их карта Zotac RTX 5090 демонстрировала более низкую производительность по сравнению с другими моделями. Анализ показал наличие лишь 168 блоков ROP вместо предполагаемых 176, заявленных в спецификациях RTX 5090. Изначально предполагалось, что проблема коснулась только одного производителя, однако, позже выяснилось, что дефект затронул почти всех партнёров.

Отсутствие блоков ROP в Nvidia RTX 5090 привело к снижению игровой производительности на 4-5%. Также было установлено, что графические процессоры RTX 5090D подвержены аналогичной проблеме. Причина окончательно не установлена, предполагалось, что это производственный брак или ошибка BIOS, но первая версия казалась более вероятной. Nvidia подтвердила, что это действительно производственная неисправность.

Согласно заявлению Nvidia, дефект, связанный с отсутствующим блоком ROP, затрагивает не только RTX 5090 и RTX 5090D, но и RTX 5070 Ti. Информация о проблемах с ROP у 5070 Ti пока не поступала, возможно, из-за недавнего релиза модели. Nvidia уверяет, что лишь 0,5% графических процессоров подвержены дефекту, при этом у каждого из них отсутствует только один ROP-блок, что эквивалентно потере 8 ROPs.

Производитель заявляет, что среднее снижение производительности видеокарт составляет 4%. Подчёркивается, что, несмотря на незначительное влияние на задачи, связанные с искусственным интеллектом и вычислениями, подобное отклонение от заявленных характеристик недопустимо, и пользователи имеют право на полную производительность, соответствующую заявленным показателям.

Nvidia предлагает пострадавшим клиентам обращаться к производителям видеокарт для замены графического процессора. Таким образом, при обнаружении отсутствия ROPs в вашем RTX 50, рекомендуется незамедлительно обратиться за заменой. Nvidia GeForce RTX 5090/5090D обладают 176 блоками растеризации, а RTX 5070 Ti – 96. Соответственно, любое меньшее значение служит индикатором бракованной партии.

Это представляет собой отдельную сложность. Принимая во внимание текущий дефицит видеокарт RTX 50-й серии, ожидание замены может затянуться. Более того, объём поставок RTX 5090, 5080 и даже 5070 Ti был ограниченным, что затрудняет оценку количества дефектных экземпляров с недостаточным числом ROPs.