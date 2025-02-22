Однако новинка превосходит RX 7900 XT на 19% и на 55% модель RX 7800 XT.

Новая утечка показывает, что AMD Radeon RX 9070 XT пока не сможет полностью конкурировать с RX 7900 XTX. Новинка показала впечатляющий результат — 7931 балл в тестировании 4K FurMark OpenGL. Стоит отметить, что по какой-то причине программа определяет Radeon RX 9070 XT, как RX 7800 XT, но по характеристикам видно, что это явно не среднебюджетное решение прошлого поколения.

Для сравнения, данные от Geeks3D указывают, что RX 7900 XTX продемонстрировала около 8000 баллов, при этом максимальное значение для 7900 XTX составило 8030. С другой стороны, RX 7900 XT продемонстрировала результат около 6663 очков, что говорит о превосходстве RX 9070 XT на целых 19%. Также новинка обходит RX 7800 XT примерно на 55%. Новинка на данный момент не сумела обойти флагманскую модель предыдущего поколения, но у неё еще есть потенциал.

RX 7900 XT вышла на рынок с рекомендованной ценой в 899 долларов, тогда как стоимость для будущей RX 9070 XT находится на уровне 650 долларов. Это предполагает, что RX 9070 XT действительно может стать значительным улучшением по сравнению с RX 7900 XT — при условии, что AMD сможет обеспечить поставки видеокарт покупателям по этой цене. Также следует отметить, что бенчмарк, скорее всего, был проведён с не оптимизированными драйверами. Это говорит о том, что более отлаженные версии драйверов в момент или после релиза могут ещё повысить производительность устройства.