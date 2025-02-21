За счёт улучшенной конструкции новые планки имеют повышенную целостность сигнала и защиту от перепадов напряжения

Компания G.SKILL International Enterprise Co., мировой лидер в производстве высокопроизводительной памяти для оверклокинга и комплектующих для компьютерных систем, представляет улучшенную модели ОЗУ DDR5 R-DIMM. Новейшие планки памяти, соответствующие последним стандартам JEDEC, получили16-слойную печатную плату для повышения целостности сигнала. Вместе с этим производитель оснастил их двумя диодами подавления переходного напряжения (TVS) и предохранителем для защиты от скачков напряжения. Разработанные для корпоративных серверов и профессиональных рабочих станций, эти модули DDR5 R-DIMM обеспечивают передовые показатели производительности и надёжности.

G.SKILL DDR5 R-DIMM отличаются модернизированной 16-слойной платой, что представляет собой существенный шаг вперед по сравнению с более ранними 10-слойными исполнениями. Наращивание слоёв обеспечивает более высокую надёжность и стабильность передачи данных даже при интенсивных нагрузках. Это делает память DDR5 R-DIMM идеальным выбором для высокопроизводительных вычислений в дата-центрах и рабочих системах.

Для защиты от нестабильных уровней мощности каждый модуль DDR5 R-DIMM оснащён двумя двунаправленными TVS-диодами и предохранителем, которые поддерживают стабильное напряжение и защищают память от скачков мощности. Двойная система защиты обеспечивает максимальную стабильность и надёжность, что делает новые модули G.SKILL DDR5 R-DIMM оптимальным решением для критически важных задач и передовых высокопроизводительных систем.

Ожидается, что новые модули памяти G.SKILL R-DIMM, созданные на основе новейших стандартов и технологий, поступят в продажу через глобальную сеть партнёров G.SKILL в середине текущего года.