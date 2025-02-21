Для достижения данных скоростей использовалась премиальная ASUS ROG Astral

Графический процессор Nvidia GeForce RTX 5090 достиг первого значимого рубежа в разгоне, достигнув отметку в 3,48 ГГц. Этот результат был достигнут благодаря усилиям оверклокера ASUS Safedisk, который продемонстрировал впечатляющие возможности новой видеокарты.

С момента выхода Nvidia GeForce RTX 5090 прошло почти месяц, и, несмотря на ограниченную доступность для широкого круга пользователей, энтузиасты разгона, получившие доступ к этим картам, уже устанавливают новые рекорды. Оверклокер ASUS Safedisk смог добиться выдающихся результатов в различных бенчмарках.

Видеокарта была разогнана с использованием системы охлаждения с жидким азотом LN2, что позволило достичь максимальной частоты ядра 3480 МГц и скорости памяти 34 Гбит/с через 512-битный интерфейс шины. Эти настройки привели к рекордным показателям производительности, которые были зафиксированы в следующих тестах:

3DMark Port Royal: 43,515 3DMark Fire Strike Extreme: 58,393 Unigine Superposition 1080P Xtreme: 34,295 Unigine Superposition 8K: 23,311 3DMark Time Spy Extreme: 28,717 GPUPI 32B: 41 секунда 673 миллисекунды

Во всех программах были побиты мировые рекорды. Ожидается, что в ближайшем будущем ASUS представит еще более продвинутые BIOS для своих флагманских графических процессоров ROG Astral GeForce RTX 5090, что позволит оверклокерам достичь еще более высоких частот и производительности. Это открывает новые горизонты для энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новейшего оборудования.

Таким образом, Nvidia GeForce RTX 5090 продолжает подтверждать свой статус одного из самых мощных графических процессоров на рынке, а оверклокеры ASUS демонстрируют, что потенциал этой карты еще далеко не исчерпан.