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Zelikman
GeForce RTX 5090 разогнали до 3,48 ГГц, побив сразу несколько мировых рекордов
Для достижения данных скоростей использовалась премиальная ASUS ROG Astral

Графический процессор Nvidia GeForce RTX 5090 достиг первого значимого рубежа в разгоне, достигнув отметку в 3,48 ГГц. Этот результат был достигнут благодаря усилиям оверклокера ASUS Safedisk, который продемонстрировал впечатляющие возможности новой видеокарты.

С момента выхода Nvidia GeForce RTX 5090 прошло почти месяц, и, несмотря на ограниченную доступность для широкого круга пользователей, энтузиасты разгона, получившие доступ к этим картам, уже устанавливают новые рекорды. Оверклокер ASUS Safedisk смог добиться выдающихся результатов в различных бенчмарках.

Видеокарта была разогнана с использованием системы охлаждения с жидким азотом LN2, что позволило достичь максимальной частоты ядра 3480 МГц и скорости памяти 34 Гбит/с через 512-битный интерфейс шины. Эти настройки привели к рекордным показателям производительности, которые были зафиксированы в следующих тестах:

  1. 3DMark Port Royal: 43,515
  2. 3DMark Fire Strike Extreme: 58,393
  3. Unigine Superposition 1080P Xtreme: 34,295
  4. Unigine Superposition 8K: 23,311
  5. 3DMark Time Spy Extreme: 28,717
  6. GPUPI 32B: 41 секунда 673 миллисекунды 

Во всех программах были побиты мировые рекорды. Ожидается, что в ближайшем будущем ASUS представит еще более продвинутые BIOS для своих флагманских графических процессоров ROG Astral GeForce RTX 5090, что позволит оверклокерам достичь еще более высоких частот и производительности. Это открывает новые горизонты для энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новейшего оборудования.

Таким образом, Nvidia GeForce RTX 5090 продолжает подтверждать свой статус одного из самых мощных графических процессоров на рынке, а оверклокеры ASUS демонстрируют, что потенциал этой карты еще далеко не исчерпан.

#видеокарты #asus #geforce #rtx 5090 #оверклокинг #rog astral
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