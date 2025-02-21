Запуск предприятия планируется на вторую половину 2025 года

В Калуге подписано соглашение о технологическом партнёрстве, которое касается производства автомобилей на бывшем заводе компании VW. Соглашение было заключено между нынешним владельцем завода и разработчиком бренда Tenet, компанией АГР, а также ранее неизвестной китайской фирмой Defetoo. Запуск серийного производства намечен на второй квартал текущего года.

Пока компания АГР не раскрывает подробностей о модельном ряде Tenet, но предполагается, что он будет включать доработанные версии кроссоверов Chery. Согласно имеющейся информации, АГР уже получила одобрение на Tiggo 9, и в документации указано, что производство будет осуществляться именно на заводе в Калуге. Более того, на официальных фотографиях с подписания соглашения можно заметить автомобили, напоминающие одну из версий Tiggo 7, что, вероятно, указывает на то, что эта модель станет первой в рамках нового проекта.

На первом этапе планируется внедрение крупноузлового метода производства автомобилей. При этом в АГР уже объявили о намерении начать подготовку к переходу на полный цикл производства с процессами сварки и окраски кузовов. Ожидается, что к мелкоузловой сборке предприятие перейдет в III квартале текущего года. Кроме того, компания намерена создать центр по разработке и развивать кластер местных поставщиков компонентов, поскольку партнёры рассчитывают на высокий уровень локализации автомобилей Tenet. В официальном пресс-релизе АГР также упоминается 20-летний инвестиционный план, но подробности, к сожалению, не раскрываются. Ранее сообщалось о том, что в Калуге запустили сборку новой модели: на конвейер предприятия «ПСМА Рус» вышел кроссовер Haval M6. В свою очередь, калининградская компания «Автотор» планирует начать производство как минимум трёх моделей корейского бренда KGM, который раньше был известен как SsangYong, к этой осени.