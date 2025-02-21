В бюджетной модели используются биннинговая версия процессора

На этой неделе Apple анонсировала iPhone 16e, который стал последним дополнением к серии iPhone 16, уже состоящей из четырех других моделей. Новый компактный iPhone получил несколько улучшений по сравнению с iPhone SE (2022), включая современный процессор Apple A18. На первый взгляд может показаться, что iPhone 16e использует тот же чип A18, что и версии iPhone 16 и 16 Plus. Однако, это не так, поскольку Apple установила в iPhone 16e «сборную» версию данного процессора.

Согласно последним данным, чип A18 в iPhone 16e отличается от того, что применяется в стандартном iPhone 16. По информации, размещенной на официальном сайте Apple, процессор iPhone 16e имеет 6 ядер — два из которых отвечают за производительность, а четыре предназначены для энергоэффективности. Таким образом, Apple предложила пользователям уникальный вариант с оптимизированным подачей мощности нового устройства. Процессор оснащён четырёхъядерным GPU и шестнадцатиядерным Neural Engine. Хотя ядра CPU и NPU идентичны тем, что используются в стандартном чипе A18, графический процессор iPhone 16e имеет на одно ядро меньше.

Важно отметить, что снижение количества ядер GPU на единицу вряд ли окажет значительное влияние на показатели производительности в обычных сценариях использования. Тем не менее, это снижение может отразиться на результатах бенчмаркинга и в более требовательных играх или приложениях.

Таким образом, в iPhone 16e применяется биннинговая версия процессора A18. Биннинг — это общепринятый метод контроля качества в области полупроводников, который помогает отобрать лучшие чипы для определенных устройств. Процесс производства чипсетов является достаточно непростым, и процент годных изделий редко достигает 100. Некоторые чипы не способны достичь запланированного числа ядер или необходимой тактовой частоты.

Вместо уничтожения таких чипов, большинство компаний классифицируют их и распределяют по различным категориям. Затем они отключают неиспользуемые ядра и используют их в других устройствах или предлагают другим производителям по сниженной цене. Следует отметить, что Apple оснастила iPad Mini 7-го поколения переработанной версией чипсета A17 Pro.