По информации источников, компания столкнулась с проблемами в производстве чипов

Запуск видеокарт серии RTX 50 становится настоящим фиаско. На рынке до сих пор наблюдаются проблемы наличием новинок и их завышенной стоимость. Рассчитывать, что эти проблемы исчезнут в ближайшие недели, даже не стоит.

Согласно неофициальным источникам, графические процессоры среднего сегмента серии RTX 50 не появятся на рынке в запланированные сроки. RTX 5070 Ti был анонсирован на 20 февраля, но её практически невозможно найти у большинства продавцов. Следующая в очередь к релизу — GeForce RTX 5070, предположительно запланированная на 5 марта, но есть вероятность, что её запуск может состояться только во второй половине месяца.

Аналогичные задержки ожидаются и для RTX 5060 и RTX 5060 Ti, о которых сообщается, что они отложены на месяц. Источник информации, Ctee, утверждает, что RTX 5070 и RTX 5060 сталкиваются с «проблемами производстве чипов», что влияет на график выхода. Кроме того, Nvidia не спешит устранять эти недостатки, что приводит к возможной задержке на несколько недель.

Согласно последнему отчёту, землетрясение на Тайване оказало негативное влияние на поставки графических плат, что ухудшило доступность новых видеокарт и привело к недостаточной реализации товаров в момент их выхода на рынок. Поэтому стоит заранее подготовиться к ещё одной «бумажной» премьере.

Ситуация с графическими картами Nvidia, такими как RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti, выглядит аналогично. 5090 и 5080 были представлены уже двадцать дней назад, но большинство покупателей не могут найти их в магазинах по рекомендованной цене. Предположительно, RTX 5070 появится на месяц позже, и также столкнётся с дефицитом. Стоит ожидать, что как GeForce RTX 5070, так и RTX 5060 окажутся переоценёнными и малодоступными, как минимум в момент своего релиза.

Неясно, сколько времени потребуется Nvidia, чтобы разрешить текущие проблемы, но это критически важно, если она стремится предложить геймерам нечто действительно стоящее для обновления. Если же слухи подтвердятся, AMD может получить значительное преимущество на рынке графических решений.