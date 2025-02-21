Представители святилища Итате Хёдзу заметили в одном из геймплейных видео, как их храм воспроизвели а игре без разрешения и игрок даже смог проникнуть в него и устроить погром

На протяжении всего времени, когда феодальная Япония была выбрана в качестве места действия Assassin's Creed Shadows, игра сталкивается с множеством культурных «споров». Одной из горячих тем стало возмущение по поводу появления Ясукэ, персонажа, основанного на реальной исторической личности. В преддверии запланированного релиза 20 марта обсуждение вновь активизировалось из-за вирусного видео, которое привлекло внимание сотрудников одного из храмов в Японии.

Как сообщает Sankei News, представители святилища Итате Хёдзу в префектуре Хёго заявили о предпринимаемых ими «соответствующих мерах» в связи с тем, что святилище стало частью Assassin's Creed Shadows. В их официальном сообщении подчёркивается, что Ubisoft не контактировала с ними по поводу использования святилища в игре, и что они бы отказали, если бы компания запросила разрешение.

Спорный ролик демонстрировал, как Ясукэ проникает в святое место и разрушает разные части помещения, включая алтарь. Несмотря на отсутствие конкретного указания игроку на уничтожение этого элемента, сам факт такой возможности вызвал недовольство со стороны представителей храма.

Несомненно, уничтожение значимого религиозного предмета вряд ли порадует людей, занимающихся его защитой. Однако, утверждение, что комната в игре с разрушаемыми элементами является примером серьёзного неуважения, кажется чрезмерным. Игрокам не требуется уничтожать святыню для продвижения по сюжету, и везде, где рекламируется Assassin's Creed Shadows, ни разу не упоминается разрушение объектов религиозного характера.