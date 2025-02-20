Компания больше не выпускает модели iPhone SE третьего поколения. Это было последнее устройство с таким объёмом памяти

Apple приняла решение полностью прекратить производство телефонов с 64 ГБ встроенной памяти. С выходом iPhone 16e, который стал последним дополнением к их ассортименту, компания официально завершила выпуск iPhone SE третьего поколения, который был последней моделью со скромный объёмом памяти. Теперь все базовые версии iPhone начинают с 128 ГБ встроенной флэш-памяти, что делает устройства более привлекательными для пользователей.

Кроме модели iPhone 16e с 128 ГБ памяти, Apple также анонсировала варианты на 256 ГБ и 512 ГБ для тех, кто требует большего объёма. Следует отметить, что ранее распространялись слухи о том, что самый доступный iPhone компании будет стоить 499 долларов, но, по всей вероятности, за эти деньги предполагалась модель на 64 ГБ памяти.

Новый iPhone 16e представлен с минимальным объёмом памяти 128 ГБ, что связано с интеграцией Apple Intelligence. Генеративные функции искусственного интеллекта от компании из Купертино будут активированы на устройстве, что соответствует её стратегии по обеспечению конфиденциальности пользователей. Ускоряя работу этих функций, Apple увеличивает объём необходимой памяти. В прошлом для работы Apple Intelligence требовалось 4 ГБ встроенной памяти, однако, этот объём увеличился до 7 ГБ.

Можно с уверенностью утверждать, что с добавлением новых возможностей требования к объёму памяти также вырастут, что сделает наличие iPhone с увеличенной встроенной памятью необходимым условием. В настоящее время единственным устройством от Apple с 64 ГБ памяти является iPad. Тем не менее, с выходом iPad 11 с чипом A17 Pro в конце года, ожидается, что все планшеты этой линейки будут оснащены 128 ГБ памяти в базовых версиях.