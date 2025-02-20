При въезде и выезде из тоннелей, при изменении типа дорожного покрытия, электрокар начинает тормозить, фиксируя несуществующее препятствие

Кристоф Линднер, владелец Tesla Model 3 из Германии, инициировал судебный процесс против производителя электромобиля, утверждая, что его продукт часто выполняет ложные торможения при использовании режима «автопилота». В то время как дело ещё не завершено, эксперты уже отметили, что система функционирует ненадлежащим образом, сообщает Carscoops.

По словам истца, когда активирован адаптивный круиз-контроль, электроника автомобиля регулярно фиксирует несуществующие препятствия. Рассматривая их как угрожающие и находящиеся на пути следования, система автоматического торможения срабатывает. Это происходит, в частности, при въезде и выезде из тоннелей, при изменении типа дорожного покрытия, а также вблизи крупных грузовых автомобилей.

Для профессиональной оценки ситуации суд привлёк инженера. В рамках проверки был проведён тестовый заезд на расстояние свыше 700 километров в условиях, на которые жаловался владелец автомобиля. Несколько видеокамер фиксировали все происходящее. Претензии истца нашли подтверждение. В одном из эпизодов Tesla вдруг сбросила скорость с 140 до 96 км/ч на шоссе, что привело к созданию аварийной ситуации.

Судья отметил в своём решении, что функция «автопилота» работает ненадлежащим образом и не обеспечивает возможностей, на которые может рассчитывать покупатель, и которые активно рекламируются производителем. Процесс ещё продолжается. Владелец электромобиля настаивает на возврате автомобиля и получении взамен исправного экземпляра.

Эта проблема вовсе не нова. Уже в 2021 году сообщалось о том, что после обновления программного обеспечения Tesla начало поступать больше жалоб на ложные срабатывания тормозов. Такие ошибки могут происходить, когда автопилот «идентифицирует» объекты на дороге или ошибочно предсказывает столкновение и, чтобы предотвратить аварию, включает тормоза. Такая неисправность системы помощи водителю особенно опасна для водителя, который следует за электромобилем, так как он может столкнуться с резко затормозившей машиной.