За год доля видеокарт Nvidia упала с более чем 92,22% до 84,16%.

Продажи видеокарт AMD Radeon RX 7700 XT на корейском рынке DIY в 2025 году увеличились в десять раз. В январе 2024 года доля составила всего 1%, но к январю 2025 года она выросла до 10,26%. По имеющимся данным, доля RX 7600 сейчас находится на уровне 35,16% на рынке графических процессоров AMD Radeon. Это лишь небольшая часть того, что принёс 2025 год, и все достижения невозможны без влияния NVIDIA. Однако суть в том, что видеокарты RTX от NVIDIA почти не представлены на рынке — как в Корее, так и в других регионах.

Посетив популярные ритейлеры, такие как Amazon, Newegg или Best Buy, можно понять в чем проблема. Найти графические процессоры серии RTX 40 сложно, а о RTX 50 и говорить не стоит, особенно среди высокопроизводительных моделей 70-го класса и выше. В то же время у AMD есть хороший запас видеокарт RX 7000 и даже есть варианты из серии RX 6000.

На корейском рынке DIY наблюдается аналогичная ситуация, где в январе 2025 года AMD удалось занять впечатляющую долю в 14,65%. Что удивительно, эта положительная тенденция только начинает развиваться. В первой неделе января доля рынка графических процессоров AMD составляла 14,22%, а к первой неделе февраля она возросла до 20,8%. По данным Danawa Research, это самый высокий показатель, зафиксированный с начала ведения данной статистики.

Если говорить о рынке видеокарт, Intel также продемонстрировали значительный рост, достигая 1,2% совокупной доли. Хотя данный процент может показаться небольшим, стоит вспомнить, что в начале 2024 года Intel имела лишь 0,09%. Это стало причиной снижения доли NVIDIA на рынке видеокарт, которая ранее превышала 90%, а теперь составляет лишь 84,16%.