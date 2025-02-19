Первые экземпляры с завода поступят на рынок уже в марте этого года

На калужском заводе «ПСМА Рус», которым управляет компания «Автомобильные технологии», стартовал серийный выпуск кроссоверов Haval M6. Об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на собственные источники. Ожидается, что автомобили, собранные в Калуге, поступят к дилерам в марте.

Согласно данным издания, на первом этапе сборка кроссоверов будет осуществляться из машинокомплектов по крупноузловой технологии. Важно отметить, что во второй половине года планируется переход на полный производственный цикл, с установкой процессов сварки и покраски кузовов. К 2025 году запланирован выпуск 25 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что «Автомобильные технологии» были выбраны в качестве производственного партнёра в связи с логистическими преимуществами, поскольку завод расположен близко к промышленному центру Haval в Тульской области. Кроме того, «ПСМА Рус» обладает незанятыми производственными мощностями, поскольку в настоящее время на заводе выпускают лишь вседорожник Citroen C5 Aircross. Китайская компания не смогла организовать производство в Туле из-за загруженности своих мощностей.

Haval M6 является одной из самых доступных моделей в линейке бренда. Этот переднеприводный кроссовер оснащается 143-сильным 1,5-литровым турбомотором и может быть оборудован либо механической коробкой передач, либо роботизированной. При недавнем повышении цен его стоимость начинается от 2 179 000 рублей.

В 2025 году предполагается, что бывший завод Volkswagen в Калуге снова начнёт полноценно функционировать. Глава региона недавно сообщил, что за год на этом заводе планируется собрать 110 тысяч автомобилей, хотя конкретная марка не была названа. По одной из предполагаемых версий, производственные линии могут быть заняты сборкой кроссоверов Chery под новым брендом Tenet, который будет создан специально для этого проекта.